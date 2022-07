Musica e parole per i detenuti | Andrea Sannino in concerto nel carcere di Secondigliano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in programma per lunedì 1 agosto 2022, alle ore 10:00, nella Casa circondariale di, ildi, che si esibirà davanti ad un pubblico di, molti dei quali nella suasi identificano e con i suoi testi sognano. Non sarà il solo a calcare il palcoscenico del teatro del: ci saranno alcuni sketch comici portati in scena da Alessandro Bolide, attore di ‘Made in Sud’. Presenta l’evento l’attrice di “un posto al sole” Imma Pirone. L’evento, promosso dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’associazione “Terra Mia”, presieduta da Sergio Morra, rientra nella più ampia iniziativa ‘Luglio ...