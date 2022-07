Mosca torna all’attacco: «Politici e media italiani giocano la carta russa durante la campagna elettorale» (Di venerdì 29 luglio 2022) «Cosa c’entra Mosca con la crisi di governo Draghi in Italia?», domandava Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, nel giorno delle dimissioni di Mario Draghi dalla carica di presidente del Consiglio. E quest’oggi, interpellata dall’Ansa, Zakharova torna sulla questione delle presunte interferenze da parte di Mosca negli affari interni italiani. Alla luce delle presunte “ombre russe” che avrebbero portato alla caduta dell’esecutivo, nla portavoce del ministro degli Esteri russo ha dichiarato: «Per noi è strano osservare come la classe politica italiana e i media dimentichino la propria autosufficienza e orgoglio nazionale, inizino a farsi pilotare da attori esterni, copiando volgarmente anche le peggiori pratiche e modelli di campagna ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) «Cosa c’entracon la crisi di governo Draghi in Italia?», domandava Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, nel giorno delle dimissioni di Mario Draghi dalla carica di presidente del Consiglio. E quest’oggi, interpellata dall’Ansa, Zakharovasulla questione delle presunte interferenze da parte dinegli affari interni. Alla luce delle presunte “ombre russe” che avrebbero portato alla caduta dell’esecutivo, nla portavoce del ministro degli Esteri russo ha dichiarato: «Per noi è strano osservare come la classe politica italiana e idimentichino la propria autosufficienza e orgoglio nazionale, inizino a farsi pilotare da attori esterni, copiando volgarmente anche le peggiori pratiche e modelli di...

