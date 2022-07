Morto a 8 anni Mathis Bellon, il baby motociclista francese travolto sul kartrodomo di Trento da un compagno di gara (Di venerdì 29 luglio 2022) Era stato ricoverato per una settimana nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dopo una caduta in gara, ed è Morto ieri, Mathis Bellon, il baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente lo scorso venerdì 22 luglio al kartodromo di Ala, in Trentino. Il piccolo Mathis Bellon, che gareggiava con il numero 38 e con i colori della squadra “Race Experience School“ di Frejus, in Provenza, era residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, ed è caduto sulla pista dell’Ala Karting Circuit di Plicante nel corso di un allenamento in preparazione della gara “Cnv Motoasi“. La caduta non sembrava grave ma un altro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Era stato ricoverato per una settimana nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Borgodi Verona, dopo una caduta in, ed èieri,, ildi 8rimasto vittima di un incidente lo scorso venerdì 22 luglio al kartodromo di Ala, in Trentino. Il piccolo, che gareggiava con il numero 38 e con i colori della squadra “Race Experience School“ di Frejus, in Provenza, era residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, ed è caduto sulla pista dell’Ala Karting Circuit di Plicante nel corso di un allenamento in preparazione della“Cnv Motoasi“. La caduta non sembrava grave ma un altro ...

