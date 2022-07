Morti sul lavoro: nel primo semestre sono aumentati del 164%. Infortuni: + 43,3% rispetto al 2021 (MAPPA) (Di venerdì 29 luglio 2022) “Anche a chiusura del primo semestre del 2022 il decremento della mortalità complessivo rispetto al 2021 (-14 %), risulta essere fortemente “contaminato” dalla quasi totale assenza dei decessi per Covid nel 2022 rispetto al 2021: lo scorso anno infatti, nel primo semestre, gli infortuni mortali per Covid erano 367 su 538. Quest’anno sono solo 11 su 463. Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid” sono passati dai 171 del 2021 ai 452 del 2022, con un eclatante e drammatico incremento del 164%. I numeri degli infortuni mortali sul lavoro tornano quindi ai dati già visti negli anni prima della pandemia, come se nulla fosse cambiato. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) “Anche a chiusura deldel 2022 il decremento della mortalità complessivoal(-14 %), risulta essere fortemente “contaminato” dalla quasi totale assenza dei decessi per Covid nel 2022al: lo scorso anno infatti, nel, gli infortuni mortali per Covid erano 367 su 538. Quest’annosolo 11 su 463. Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid”passati dai 171 delai 452 del 2022, con un eclatante e drammatico incremento del. I numeri degli infortuni mortali sultornano quindi ai dati già visti negli anni prima della pandemia, come se nulla fosse cambiato. ...

