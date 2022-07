Monza, Caprari boccia la Roma: “Dybala importante, ma non credo possa lottare per lo Scudetto” (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attaccante del Monza, Gianluca Caprari, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato della sue ex club, la Roma, ridimensionando le ambizioni dei giallorossi: “Dybala è stato un acquisto importante, ed è allenato da uno dei migliori allenatori al mondo. Ora la Roma può fare un campionato di vertice, non credo possa giocarsela per lo Scudetto”. L’ex Hellas Verona ha rivelato anche dei dettagli relativi al suo passato in giallorosso: “Quando avevo 18 anni Luis Enrique mi utilizzò in Europa League dopo che l’anno prima Montella mi aveva fatto esordire in Champions League. A gennaio di quell’anno mi cercò il Pescara e decisi di andare a giocare lì. Luis Enrique mi chiese di non andare promettendomi più ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attaccante del, Gianluca, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato della sue ex club, la, ridimensionando le ambizioni dei giallorossi: “è stato un acquisto, ed è allenato da uno dei migliori allenatori al mondo. Ora lapuò fare un campionato di vertice, nongiocarsela per lo”. L’ex Hellas Verona ha rivelato anche dei dettagli relativi al suo passato in giallorosso: “Quando avevo 18 anni Luis Enrique mi utilizzò in Europa League dopo che l’anno prima Montella mi aveva fatto esordire in Champions League. A gennaio di quell’anno mi cercò il Pescara e decisi di andare a giocare lì. Luis Enrique mi chiese di non andare promettendomi più ...

