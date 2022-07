Monopoly Britney Spears

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il gioco da tavolo Hasbro è disponibile online da ottobre 2022. L'ennesima prova di quanto sia iconica la cantante di Baby One More Time. L'articolo proviene da DireDonna.

Britney Spears è al centro dell'attenzione mediatica, dal momento che da qualche mese è ormai libera dalla conservatorship - la tutela legale per la quale era giudicata dal 2008 incapace di ... Monopoly: in arrivo la nuova versione a tema Britney Spears A ottobre 2022 è in arrivo la nuova versione di Monopoly. Il gioco da tavolo a tema Britney Spears è acquistabile online dall'Italia.