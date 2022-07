Mondiali di scherma, Fichera: “A Milano per fare sistema sport e Paese” (Di venerdì 29 luglio 2022) Milano – “La realtà dei fatti è che questo è un evento d’insieme che riguarda tutto il Paese. Se in 113 anni di storia Milano non ha mai ospitato un campionato del mondo di scherma, che sarà l’unico evento di qualifica olimpica che assegnerà i pass per Parigi 2024. E’ un campionato del mondo che riguarda tutto il Paese e il sistema Istituzionale. A me piace vederlo non come un evento di Milano e della Lombardia, ma che parte da Milano e dalla Lombardia e coinvolge tutto il sistema sport e il sistema Paese”. Così Marco Fichera presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali di scherma di Milano 2023, descrive ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022)– “La realtà dei fatti è che questo è un evento d’insieme che riguarda tutto il. Se in 113 anni di storianon ha mai ospitato un campionato del mondo di, che sarà l’unico evento di qualifica olimpica che assegnerà i pass per Parigi 2024. E’ un campionato del mondo che riguarda tutto ile ilIstituzionale. A me piace vederlo non come un evento die della Lombardia, ma che parte dae dalla Lombardia e coinvolge tutto ile il”. Così Marcopresidente del Comitato organizzatore deididi2023, descrive ...

