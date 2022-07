LucaMarchi81 : @dorinileonardo Sarei stato d'accordo prima della guerra in Ucraina ma adesso atlantismo significa un taglio netto… - CiroNoEuro : RT @Peter_Italy: @AnDyllinger @CiroNoEuro @Kagakazov @EmaEuropeo e allora il problema è molto serio, ci prendiamo 5 anni di fascio-atlantis… - Peter_Italy : @AnDyllinger @CiroNoEuro @Kagakazov @EmaEuropeo e allora il problema è molto serio, ci prendiamo 5 anni di fascio-a… - elpiga3 : @msgelmini @Azione_it @CarloCalenda ...credo che manchi molto altro, purtroppo, come uscire dalle secche del debito… - albertoferrac : @RoccoTodero @LorenzoZL74 Se non fosse che sono molto diffidente dell'atlantismo dichiarato di Meloni e Berlusconi… -

' È normalità, infatti - prosegue -, avere una tassazione equa e giusta, sicuramente di... legati indissolubilmente ai valori dell'e dell'europeismo'. 'Insomma, mentre la sinistra ...Che va interpretata così: anche in un futuro,probabile, governo di centrodestra a trazione ... un think tank tra quelli più radicali nell'antirusso senza compromessi. Non si ... Molto atlantismo, poco europeismo. Le lezioni del PiS a Meloni Flaiano diceva che in Italia non si potrà mai fare una rivoluzione perché ci conosciamo tutti: la destra difficilmente farà le pericolose rivoluzioni che in molti temono, conoscendo tutti, a Roma ...Oggi il vertice a Montecitorio per costruire l'intesa elettorale. La posta in gioco è alta perché i sondaggi danno vincente la coalizione ma ...