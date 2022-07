Milano: soci non accettano convenzione, 'Amici della Triennale' verso lo scioglimento (Di venerdì 29 luglio 2022) Milano, 29 lug.(Adnkronos) - Dopo oltre sei anni dall'inizio del progetto degli Amici della Triennale e quattro anni di vita dell'associazione, la presidente Elena Tettamanti ha deciso di non ricandidarsi alla guida per il prossimo quadriennio. La stessa decisione è stata presa dagli altri consiglieri il cui mandato è scaduto il 27 giugno. Lo comunica in una nota il consiglio direttivo dell'associazione milanese. "Constatiamo, nostro malgrado, che non è stata presentata alcuna lista per la candidatura dei nuovi consiglieri nonostante le sollecitazioni rivolte ai soci", spiega la presidente dell'associazione, Elena Tettamanti. Altro tema in discussione era il rinnovo della convenzione con Triennale: "A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), 29 lug.(Adnkronos) - Dopo oltre sei anni dall'inizio del progetto deglie quattro anni di vita dell'asazione, la presidente Elena Tettamanti ha deciso di non ricandidarsi alla guida per il prossimo quadriennio. La stessa decisione è stata presa dagli altri consiglieri il cui mandato è scaduto il 27 giugno. Lo comunica in una nota il consiglio direttivo dell'asazione milanese. "Constatiamo, nostro malgrado, che non è stata presentata alcuna lista per la candidatura dei nuovi consiglieri nonostante le sollecitazioni rivolte ai", spiega la presidente dell'asazione, Elena Tettamanti. Altro tema in discussione era il rinnovocon: "A ...

