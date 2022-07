Milano, arrestato il trapper Simba La Rue. Ecco perché (Di venerdì 29 luglio 2022) Milano, arrestato il trapper Simba La Rue e altre 8 persone sue fan. L’arresto avviene nell’ambito di una faida tra bande Il trapper Simba La Rue, insieme a 8 fan, è stato arrestato nell’ambito di una indagine che fa riferimento ad una faida tra bande legate al mondo dei trapper. Le accuse a loro carico sono pesanti e riguardano, a vario titolo, il sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. ù Nello specifico, secondo quanto riportato da MilanoToday, gli indagati sono stati arrestati per il sequestro e il pestaggio del trapper Baby Touché, avvenuto a inizio giugno a Milano. Quest’ultimo fu raggiunto, accerchiato e aggredito da più persone. Il filmato del pestaggio era stato pubblicato sui social, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022)ilLa Rue e altre 8 persone sue fan. L’arresto avviene nell’ambito di una faida tra bande IlLa Rue, insieme a 8 fan, è statonell’ambito di una indagine che fa riferimento ad una faida tra bande legate al mondo dei. Le accuse a loro carico sono pesanti e riguardano, a vario titolo, il sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. ù Nello specifico, secondo quanto riportato daToday, gli indagati sono stati arrestati per il sequestro e il pestaggio delBaby Touché, avvenuto a inizio giugno a. Quest’ultimo fu raggiunto, accerchiato e aggredito da più persone. Il filmato del pestaggio era stato pubblicato sui social, ...

361_magazine : Milano, arrestato il trapper Simba La Rue. Ecco perché - discoradioIT : Nelle province di #Bergamo, #Como e #Lecco, i Carabinieri di #Milano hanno arrestato 9 persone. Le accuse: sequestr… - RedazioneLaNews : #Milano I poliziotti vanno a casa sua per una notifica, ma lui ha una serra di marijuana in camera - AnsaLombardia : Coltiva marijuana in camera da letto, arrestato pregiudicato. Milano, 43enne aveva allestito serra nella stanza |… - Giorno_Milano : Ruba in un box bici e attrezzi Ladro arrestato -