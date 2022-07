Milan | Sky | “Ecco finalmente De Keteleare”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 luglio 2022)SKY- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni estivi. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Wolfesberg, i Rossoneri hanno svolto lavoro di scarico. Maldini e Massara sono attivi sul mercato, aspettando i nuovi obbiettivi. Le ultime ore sono risultate decisive per quanto riguarda il trasferimento di Charles Dein maglia Rossonera. Dopo mesi di trattative, fatte da rilanci e dove ballavano vari bonus, sembra essere arrivati al termine di questa telenovela. Come riferitoci da Sky, il costo del trasferimento sarà di 32 milioni più bonus, e una percentuale di rivendita a favore dei Belga. In pratica, se ildovesse vendere il trequartista ad una cifra superiore ai 32 milioni, una parte del guadagno andrà anche al Brugges. Che cosa manca per l’ufficialità? La stesura dei ...