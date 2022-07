Milan, ora è fatta per De Ketelaere: scambio di documenti con il Bruges (Di venerdì 29 luglio 2022) Un corteggiamento infinito che, finalmente, sta arrivando alla fine: Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. In corso lo scambio di documenti col Bruges: il talento belga classe 2001,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 29 luglio 2022) Un corteggiamento infinito che, finalmente, sta arrivando alla fine: Charles Deè un nuovo giocatore del. In corso lodicol: il talento belga classe 2001,...

gippu1 : Sulle prime due settimane di Milan di #Adli vale la frase di Leonardo DiCaprio in Django Unchained: 'Avevate la mia… - Gazzetta_it : Milan-De Ketelaere, è l’ora del sì. Maldini punta a chiudere oggi #calciomercato - MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Milan, ora è fatta per #DeKetelaere: scambio di documenti con il #Bruges - Pall_Gonfiato : #Milan, ora è fatta per #DeKetelaere: scambio di documenti con il #Bruges -