Milan | infortunio Ibrahimovic | a breve il ritorno a Milanello Le ultime

(Di venerdì 29 luglio 2022)continua a lavorare per recuperare dall’e adovrebbe anche tornare aello Dopo essere stato a Desenzano, sulle rive del Lago di Garda, Zatansi trova in Sardegna tra vacanze a lavoro per recuperare dall’operazione al ginocchio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport atornerà definitivamente aello dove inizierà l’ultima parte del suo recupero, la più lunga e faticosa, che lo riporterà in campo a partire dal gennaio 2023. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

SilverErLucano : -Juventus. C'è ancora tanto da lavorare soprattutto dopo l'infortunio del polpo, manca un vice Vlahovic,in difesa B… - ZonaBianconeri : RT @LALAZIOMIA: #Juventus #Lazio #Mercato #Milan #Napoli Pogba ko e sostituto dalla Serie A: la Juve pesca dai nemici - LALAZIOMIA : #Juventus #Lazio #Mercato #Milan #Napoli Pogba ko e sostituto dalla Serie A: la Juve pesca dai nemici - Milannews24_com : Le ultime su #Ibrahimovic - milansette : L'ex Milan Bojan ancora ai box: sarà operato per un infortunio al menisco del ginocchio #acmilan #rossoneri -

Ibrahimovic continua a lavorare per recuperare dall'e a breve dovrebbe anche tornare a Milanello Dopo essere stato a Desenzano, sulle rive del Lago di Garda, Zatan Ibrahimovic si trova in Sardegna tra vacanze a lavoro per recuperare dall'...Castellacci ha chiarito sull'di Pogba: 'Avendo avuto la lesione, si crea intorno un ... C'è poi ilche sarebbe disposto ad annullare il prestito di Bakayoko dal Chelsea per 'favorire' ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lavori in corso sul campo e sul mercato per un Milan che vuole riconfermarsi in Italia e migliorarsi in Europa.