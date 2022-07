Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - MCriscitiello : Milan, ci siamo per De Ketelaere. 35 mln complessivi @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla Alle 19 Milan live su Sportitalia - Glongari : Prime indicazioni sulla proposta #Milan: Club Brugge vorrebbe ridiscutere la suddivisione dei bonus per arrivare al… - Fantacalcio : Calciomercato Milan, finalmente De Ketelaere! Oggi si chiude: ecco le cifre definitive - sportli26181512 : Milan e De Ketelaere, il nuovo affidabile -

Ma sono rimasti casi isolati, come l'ultimo Giroud , autore dei gol che hanno tatuato lo scudetto numero 19 sulle maglie del, arrivato l'estate ...4 Traguardo ormai a un passo per Deal. In mattinata previsto nuovi contatto per chiudere: base d'intesa trovata per 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.Il belga rinuncia a 400 mila euro per chiudere la telenovela e diventare rossonero. Cda del Bruges: è la volta buonaTutti pazzi per Yacine Adli. È lui il volto nuovo, l’unico per il momento, di un Milan che deve ancora conoscere da vicino Origi, capire tutte le ...