Migranti | la spy story di “Repubblica” | è la Russia che ce li manda per favorire il centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un nuovo racconto in perfetto stile spysi aggiunge a questa campagna elettorale, che in una sola settimana ha già prodotto canovacci per intere saghe. A offrirlo è oggi, in un articolo intitolato «L’arma deisul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner». La tesi sarebbe che la, per il tramite dei propri mercenari, stipa centinaia e centinaia disui barconi e lisulle nostre coste in modo che ilpossa agitare l’allarme invasione e giovarsene a fini elettorali. La spysuidi “” Ma leggiamo direttamente da, che della vicenda fa l’apertura di prima pagina: «I nostri servizi di intelligence ...