Migranti e gas: così la Russia destabilizza la Libia ai danni dell'Italia e dell'Europa (Di venerdì 29 luglio 2022) Febbraio 2022. La Russia invade l'Ucraina. Febbraio 2022 in Libia il parlamento di Tobruk che risponde alla parte orientale del paese, la Cirenaica elegge un nuovo Primo Ministro, Fathi Bashaga, e ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) Febbraio 2022. Lainvade l'Ucraina. Febbraio 2022 inil parlamento di Tobruk che risponde alla parte orientale del paese, la Cirenaica elegge un nuovo Primo Ministro, Fathi Bashaga, e ...

globalistIT : - Maxfasu : @matteosalvinimi @matteosalvinimi ancora con i migranti... poveretto stai alla canna del gas - Erminia83533558 : RT @EmilioBerettaF1: L'arma dei migranti sul voto: i barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner - EmilioBerettaF1 : L'arma dei migranti sul voto: i barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner - jobwithinternet : RT @Meinkaiser93: @AFFOGATA @ultimenotizie Ma si, cazzo ce ne frega a noi del gas passante per il Turkish stream.. cazzo frega a noi della… -