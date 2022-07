Michigan, relatrice antiabortista parla all'Università: studenti escono dall'aula (Di venerdì 29 luglio 2022) E' successo durante la cerimonia di benvenuto dell'Ateneo americano, appena il medico di base ha preso la parola sono tutti corsi via in segno di protesta. Il video, postato su Twitter, è diventato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) E' successo durante la cerimonia di benvenuto dell'Ateneo americano, appena il medico di base ha preso la parola sono tutti corsi via in segno di protesta. Il video, postato su Twitter, è diventato ...

