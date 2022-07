Michelle Hunziker, quello che succede è rivoltante: “Mi ha cagato addosso” (Di venerdì 29 luglio 2022) Michelle Hunziker ha lasciato i suoi fan sconvolti suoi social. La conduttrice racconta di una cosa disgustosa che le è accaduta Molto spesso vediamo Michelle Hunziker protagonista di sketch e video pubblicati, sia da lei che dalla figlia Aurora Ramazzotti, sul celebre social network Instagram. Una donna che ama fa ridere per le varie vicende con cui si trova a fare i conti, una conduttrice che cerca sempre il lato positivo in ogni cosa. Il video però che in queste ore sta circolando è ben diverso dal solito, in quanto ciò che è accaduto è un qualcosa di decisamente rivoltante. Sappiamo ormai quanto Michelle Hunziker ami sorridere e far sorridere. Una showgirl che, nella vita, ne ha passate tante ma che in ogni caso cerca sempre di rimettersi in ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 29 luglio 2022)ha lasciato i suoi fan sconvolti suoi social. La conduttrice racconta di una cosa disgustosa che le è accaduta Molto spesso vediamoprotagonista di sketch e video pubblicati, sia da lei che dalla figlia Aurora Ramazzotti, sul celebre social network Instagram. Una donna che ama fa ridere per le varie vicende con cui si trova a fare i conti, una conduttrice che cerca sempre il lato positivo in ogni cosa. Il video però che in queste ore sta circolando è ben diverso dal solito, in quanto ciò che è accaduto è un qualcosa di decisamente. Sappiamo ormai quantoami sorridere e far sorridere. Una showgirl che, nella vita, ne ha passate tante ma che in ogni caso cerca sempre di rimettersi in ...

