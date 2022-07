Michelle Hunziker Instagram, il dettaglio nelle storie colpisce i fan: caos sui social (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti e poi da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver trovato di nuovo l’amore con il medico Giovanni Angiolini. La frequentazione tra Michelle e Giovanni va ormai avanti da tempo. I due hanno iniziato a vedersi a poca distanza dalla rottura tra la celebre conduttrice e l’allora marito Tomaso Trussardi. La conduttrice per l’estate si è trasferita in Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo giorni felici. Durante alcune storie su Instagram di Michelle Hunziker i fan più attenti hanno notato un dettaglio decisamente interessante: vediamo di che cosa si tratta.



