“Mi ha detto no”. Dopo l’Isola, Marialaura De Vitis torna con una pessima notizia. Ancora lui (Di venerdì 29 luglio 2022) Marialaura De Vitis parla di Luca Daffrè. I due ex naufraghi erano stati protagonisti di un flirt nel corso del reality condotto da Ilary Blasi. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato nel finale. Luca, infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. In seguito infatti Luca Daffrè ha pure nominato Marialaura e insomma tutto lasciava pensare che tra i due non ci fosse più nulla. In realtà lo stesso modello e influencer sul conto dell’ex di Brosio aveva detto: “È una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza”. Conclusa l’esperienza dell’Isola c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)Deparla di Luca Daffrè. I due ex naufraghi erano stati protagonisti di un flirt nel corso del reality condotto da Ilary Blasi. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato nel finale. Luca, infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Hache mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. In seguito infatti Luca Daffrè ha pure nominatoe insomma tutto lasciava pensare che tra i due non ci fosse più nulla. In realtà lo stesso modello e influencer sul conto dell’ex di Brosio aveva: “È una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza”. Conclusa l’esperienza delc’è ...

