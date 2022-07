Mettere insieme chi ha davvero a cuore il destino del nostro Paese (Di venerdì 29 luglio 2022) di Giuseppe Gargani Negli ultimi anni in varie dichiarazioni e articoli ho sempre sostenuto che il bipolarismo tanto invocato da più parti in Italia non è mai esistito, e non poteva esistere e che era soltanto una invenzione di Berlusconi nell’anno ‘94, illusoriamente realizzato negli anni successivi per aver determinato l’antiberlusconismo, egualmente illusorio. La complessità della società italiana non poteva essere ridotta ad una divisione schematica e ha generato ulteriori frantumazioni e personalismi che sono stati deleteri per l’Italia. Quel che è accaduto al Senato la settimana scorsa è il risultato di questo “sfarinamento” degli approssimativi comitati elettorali al posto dei partiti e dei gruppi parlamentari, ma in ogni caso è inqualificabile e non può avere giustificazioni e soprattutto non può essere compreso da chi è dotato di un minimo di buon senso. La valutazione che ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 29 luglio 2022) di Giuseppe Gargani Negli ultimi anni in varie dichiarazioni e articoli ho sempre sostenuto che il bipolarismo tanto invocato da più parti in Italia non è mai esistito, e non poteva esistere e che era soltanto una invenzione di Berlusconi nell’anno ‘94, illusoriamente realizzato negli anni successivi per aver determinato l’antiberlusconismo, egualmente illusorio. La complessità della società italiana non poteva essere ridotta ad una divisione schematica e ha generato ulteriori frantumazioni e personalismi che sono stati deleteri per l’Italia. Quel che è accaduto al Senato la settimana scorsa è il risultato di questo “sfarinamento” degli approssimativi comitati elettorali al posto dei partiti e dei gruppi parlamentari, ma in ogni caso è inqualificabile e non può avere giustificazioni e soprattutto non può essere compreso da chi è dotato di un minimo di buon senso. La valutazione che ...

