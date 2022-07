(Di venerdì 29 luglio 2022): numerosi fronti temporaleschi e grandine che, in serata e nella successiva nottata, dalovest si incammineranno verso ilest . Poi tornerà più forte che mai l’ anticiclonead...

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, venerdì #29luglio, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolz… - Agenzia_Ansa : Meteo: oggi e domani temporali al Nord. A partire dal weekend l'alta pressione dovrebbe riuscire ad allontanare il… - Agenzia_Ansa : Nei prossimi tre giorni il caldo si farà sentire anche di notte. Da Martedì 26 previsti violenti temporali, quanto… - GazzettaDelSud : ????? #METEO | Temporali fino al #weekend nel Nord, poi ad agosto ancora #caldo africano. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Previsioni meteo, temporali nel week end, poi ritorno del gran caldo ad agosto -

... umide atlantiche che porterannoa macchia di leopardo su gran parte della regione. Sabato e domenica più stabile e temperature in leggera risalita. Le previsionidell'esperto ...Dopo iche hanno rinfrescato le temperature sarà un weekend di sole. Luglio si chiude con il ...LE PREVISIONI - Ancora un paio di giorni con le nuvole, nel weekend torna il sole. Addio ...Meteo: numerosi fronti temporaleschi e grandine che, in serata e nella successiva nottata, dal Nordovest si incammineranno verso il Nordest. Poi tornerà più forte che mai l’anticiclone africano ad inf ...Previsioni meteo per il 29/07/2022, Nevegal. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperature comprese tra 13 e 23°C ...