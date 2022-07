Meteo, "ore drammatiche": il fenomeno estremo, perché l'Italia ha paura (Di venerdì 29 luglio 2022) Clima impazzito: ci stiamo facendo i conti, giorno dopo giorno. Il caldo-record infatti sta attanagliando l'Italia da lunghe settimane e, secondo gli esperti, non mollerà nemmeno ad agosto. Ma in queste condizioni è sempre più difficile fare delle previsioni. Tutto cambia all'improvviso. E l'ultima conferma arriva dal bollettino Meteo di 3bMeteo.com, che dà conto di fenomeni temporaleschi estremi - grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento - a partire da domani, sabato 30 luglio. Scrivono infatti gli esperti di 3bMeteo: "Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C'è un nuovo avviso Meteo per l'Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Clima impazzito: ci stiamo facendo i conti, giorno dopo giorno. Il caldo-record infatti sta attanagliando l'da lunghe settimane e, secondo gli esperti, non mollerà nemmeno ad agosto. Ma in queste condizioni è sempre più difficile fare delle previsioni. Tutto cambia all'improvviso. E l'ultima conferma arriva dal bollettinodi 3b.com, che dà conto di fenomeni temporaleschi estremi - grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento - a partire da domani, sabato 30 luglio. Scrivono infatti gli esperti di 3b: "Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere. C'è un nuovo avvisoper l', ...

