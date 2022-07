Meteo, novità per le prossime ore: le regioni interessate (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tempo, in questi ultimi giorni, ha portato alcune rinfrescamenti in certe zone italiane. Vediamo, però, come andrà prossimamente. In questo ultimo periodo, in svariate regioni d’Italia, come si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tempo, in questi ultimi giorni, ha portato alcune rinfrescamenti in certe zone italiane. Vediamo, però, come andrà prossimamente. In questo ultimo periodo, in svariated’Italia, come si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitinterno : Tendenza meteo: le ultime novità per il periodo del Ferragosto - magdulka64 : RT @3BMeteo: Per l’inizio di #agosto possibile ritorno dell’#anticiclone e del gran #caldo, ecco le ultime novità ?? #meteo https://t.co… - 3BMeteo : Per l’inizio di #agosto possibile ritorno dell’#anticiclone e del gran #caldo, ecco le ultime novità ?? #meteo - Meteo2_it : Meteo settembre 2022: tutte le novità, tendenza, piogge e aggiornamento - lacittanews : Prossima settimana avanza l'anticiclone africanoL'anticiclone africano ci riprova. Anzi ci provano in 2! E' questa… -