Mescola questi 2 ingredienti e goditi il risultato! Sarai soddisfatto e risparmierai tanti soldi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 luglio 2022) Se ti dicessimo chendo dueparticolari potessi ottenere un prodotto utile per tutta la casa? Parliamo di un prodotto che può essere utilizzato in lavatrice, ma anche in tante zone diverse della casa, con funzioni specifiche. Scopriamo insieme di che si tratta.“segreti”: balsamo per capelli e aceto I duedi cui accennavamo sono il balsamo per capelli e l’aceto. Ovviamente, non utilizzate dei prodotti di altissima qualità, perché per l’uso che andremo a fare non avrebbe senso. Procediamo magari svuotando un contenitore di balsamo per capelli economico in un recipiente. Per la quantità, regoliamoci in base alle nostre esigenze. Nello stesso recipiente, aggiungiamo tre tazze di aceto e cominciamo are per bene. Potremo subito notare come la maggior parte ...