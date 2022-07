Mercato, Gazzetta: Vuole solo la Roma, non vede l'ora. Tiago Pinto al lavoro - Top News (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport c'è un calciatore che sta spingendo forte per il trasferimento alla Roma. Si tratta di un difensore accostato con insistenza ai giallorossi negli ultimi giorni e che già ha avuto ... Leggi su sportevai (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo ladello Sport c'è un calciatore che sta spingendo forte per il trasferimento alla. Si tratta di un difensore accostato con insistenza ai giallorossi negli ultimi giorni e che già ha avuto ...

Gazzetta_it : #Sanchez a Marsiglia: adesso c'è l'apertura, accordo più vicino per l'Inter - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Sanchez a Marsiglia: adesso c'è l'apertura, accordo più vicino per l'Inter - Sneijderismo : RT @90ordnasselA: “Cambio sponsor in corsa è complicato,basti pensare alle maglie già distribuite ma in futuro nulla è escluso. A maggior… - paolone198423 : RT @90ordnasselA: “Cambio sponsor in corsa è complicato,basti pensare alle maglie già distribuite ma in futuro nulla è escluso. A maggior… - Filippo28474654 : RT @90ordnasselA: “Cambio sponsor in corsa è complicato,basti pensare alle maglie già distribuite ma in futuro nulla è escluso. A maggior… -