Mercato brassicolo | il nuovo percorso di crescita di BirreDaManicomio com

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 29 luglio 2022. E-commerce di riferimento nel nostro Paese nel campo delle birre artigianali, con già oltre mille referenze a catalogo,.com sta dando forma a un importante potenziamento della sua presenza nel. Un progetto che approfitta di un duplice contributo. Da una parte, infatti, ci sarà l'apporto di Brewrise srl: leader nell'importazione di birre speciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O'Hara's, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot). Dall'altra, Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEO per ...