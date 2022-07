Meloni, Salvini e gli ultimi nodi da sciogliere per compattare il centrodestra (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Dovrà essere un governo coeso, forte, inappuntabile è il 'refrain' di Fratelli d'Italia con la Meloni che ha fatto partire la sua corsa per Palazzo Chigi intervendo alla direzione del partito per assicurare che "siamo pronti". Come verranno distribuiti i ruoli, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni, sarà l'ultimo dei nodi da sciogliere al tavolo, ma intanto anche Salvini si scopre, "mi piacerebbe che il centrodestra come squadra alcuni ministri, i piu' importanti, li presentasse agli italiani prima del voto e dicesse che se vinciamo il ministro dell'Economia, degli Esteri, della Giustizia saranno lui o lei. È il bello di una squadra". La Lega mira a un esecutivo politico, senza in ogni caso escludere la possibilità di ricorrere alla società civile; anche Berlusconi ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Dovrà essere un governo coeso, forte, inappuntabile è il 'refrain' di Fratelli d'Italia con lache ha fatto partire la sua corsa per Palazzo Chigi intervendo alla direzione del partito per assicurare che "siamo pronti". Come verranno distribuiti i ruoli, qualora ildovesse vincere le elezioni, sarà l'ultimo deidaal tavolo, ma intanto anchesi scopre, "mi piacerebbe che ilcome squadra alcuni ministri, i piu' importanti, li presentasse agli italiani prima del voto e dicesse che se vinciamo il ministro dell'Economia, degli Esteri, della Giustizia saranno lui o lei. È il bello di una squadra". La Lega mira a un esecutivo politico, senza in ogni caso escludere la possibilità di ricorrere alla società civile; anche Berlusconi ...

