Billa42_ : Meloni rassicura: Fratelli d’Italia sarà atlantista - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Meloni rassicura Europa e Usa ??[LEGGI: - ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: La #Meloni studia già da premier: 'Con noi un'Italia affidabile all’estero'. La leader di FdI rassicura gli Usa, prende… - CrestaLaila : Giorgia Meloni rassicura sull'affidabilità di Fratelli d'italia - yattamau : Giorgia #Meloni rassicura gli Usa: «Noi garanti per l’Ucraina». La leader di #Fdi punta sull’#atlantismo. Perfetto,… -

RaiNews

Il Messaggero, noi affidabili all'estero. La leader di FdIl'Europa e gli Usa: 'Il nostro esecutivo con l'Ucraina e atlantista'. Il caso Russia scuote la Lega. Salvini: 'Un falso'. ...Temi che saranno via via messi a punto in una campagna elettorale chevuole giocarsi con un competitor ben preciso , che ha il suo stesso speculare interesse: il leader del Pd . " Letta ha ... Giorgia Meloni rassicura sull'affidabilità di Fratelli d'italia In attesa della conferenza stampa congiunta con il segretario di Azione, Carlo Calenda, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini e il ministro per il Sud, Mara Carfagna (quest'ultime ...La leader di FdI: ha ragione il segretario Pd, la sfida sarà tra noi e loro. No ai nostalgici da operetta, sarebbero traditori della causa ...