“Meloni fascista? Chi lo dice fa pena” | Mieli affossa così la stampa di sinistra Video

(Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Se per sbaglio – ma veramente per sbaglio – ci mettiamo a sfogliare quotidiani come Repubblica e Domani, veniamo subito informati che il fascismo è alle porte: dovessero vinceree Salvini, una nuova marcia su Roma è assicurata. Lo stesso Carlo De Benedetti, che fino a ieri è stato editore di Repubblica e oggi lo è di Domani (scusate il bisticcio di parole), ha evocato la necessità di un nuovo Cln, manco fossimo nel 1943 anziché nell’anno di grazia 2022. Eppure, in mezzo a tutto questo turbinare di fez e fazzoletti rossi, ecco che entra a gamba tesa Paolo, che proprio non ce la vede lapronta a somministrare a Letta una salutare dose di olio di ricino. Altro che fascismo Intervenuto ad Agorà Estate su Rai3, l’editorialista del Corriere non ha fatto nulla per nascondere la sua insofferenza di ...

... Matteo Renzi , è intervenuto questa mattina in diretta su Radio24: "A sinistra ci sono due alternative: la prima è evocare il pericolo, non è vero. Io sono controi e Salvini ma non ...A sinistra ci sono due alternative: la prima è evocare il pericolo, non è vero. Io sono controi e Salvini ma non possiamo combatterli così. L'altra strada è: se il Pd vuole fare un'...Giorgia Meloni e il pericolo fascismo. Ecco perchè la leader di Fratelli d'Italia fa paura Cosa accade tra le stanze damascate dei palazzi della politica Cosa si sussurrano i deputati tra un caffè e ...Giorgia Meloni può diventare la prima donna Premier in Italia, ma di colpo per i paladini dei primati “di genere” non conta più nulla ...