Meloni: «Dall'opposizione abbiamo scritto la politica estera italiana. Noi più atlantisti di tutti»

Serietà, consapevolezza delle gravi difficoltà economiche. Programmi snelli ed efficaci. Massima coesione con gli alleati nell'interesse degli italiani. E idee molto chiare sulla collocazione internazionale. In diretta dai microfoni del Tg1 Giorgia Meloni non nasconde il compito difficile che la aspetta nei prossimi mesi nel caso di una vittoria alle urne.

Meloni: pensiamo di avere le ricette giuste per la crisi economica

Non temete la sfida che avete davanti? "Certo nessuno che abbia a cuore il futuro della nazione non tremerebbe", risponde la leader di Fratelli d'Italia. Ricordando che l'Italia, al di là di alcune stime sul Pil, resta ancora ancora fanalino di coda, "dopo 10 anni di sinistra al governo". "Anche per questo – aggiunge – "Draghi non ci ha pensato più di tanto a passare la mano. Di fronte a un autunno che si preannuncia molto ...

