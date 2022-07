Meli a La7 | “Il Fatto giornale manettaro e putiniano” Lite con Luca Sommi | “Abbiamo sempre criticato il presidente russo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Bagarre scatenata dalla giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa, nella trasmissione “L’aria che tira “(L7), nel corso di un dibattito incentrato sull’inchiesta de La Stampa in merito ai legami tra la Russia e la Lega. La firma delQuotidiano,, premette che ilhaosteggiato Vladimir Putin in tempi non sospetti. Poi, a proposito dell’inchiesta, afferma: “Agli atti c’è solo aria fritta, quindi non starei a spendere troppe parole o a fare congetture sulche quelli che hanno staccato la spina al governo Draghi sono amici di Putin. Credo che siano sciocchezze che gli italiani non meritano”. Insorge: “Eh, sì, come è una sciocchezza che Ilsia contro Putin. Sbaglio o Il ...