Mediterraneo, Sahel e petrolio. La vera sfida della Wagner in Libia (Di venerdì 29 luglio 2022) La Libia torna al centro dei pensieri italiani. E torna soprattutto per la presenza dei mercenari russi della Wagner, la compagnia privata diventata in questi anni una sorta di legione straniera del Cremlino. Secondo Repubblica, dietro la partenza dei barconi dalla Cirenaica vi sarebbe proprio l'armata parallela di Vladimir Putin, che utilizzerebbe questo strumento non InsideOver.

