“Medici muoiono per troppo lavoro” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “I Medici non vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni di lavoro non sono più normali, quella che era una missione è diventata oggi quasi suicida. Cominciamo a contare i decessi e non è ammissibile in una società e in uno Stato costituzionale morire di lavoro, mentre si erogano cure”. Sono le dure parole con cui Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, principale sindacato della dirigenza medica, annuncia durante un punto stampa a Roma lo stato di agitazione della categoria e una stagione di maxi mobilitazione che comincerà a settembre. “Il Covid, complice la sua gestione politica, ha sottratto ai Medici la dignità professionale, ha sottratto ai Medici quel tempo che appartiene all’essere umano e quella vocazione che li accompagnava nel percorso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Inon vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni dinon sono più normali, quella che era una missione è diventata oggi quasi suicida. Cominciamo a contare i decessi e non è ammissibile in una società e in uno Stato costituzionale morire di, mentre si erogano cure”. Sono le dure parole con cui Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, principale sindacato della dirigenza medica, annuncia durante un punto stampa a Roma lo stato di agitazione della categoria e una stagione di maxi mobilitazione che comincerà a settembre. “Il Covid, complice la sua gestione politica, ha sottratto aila dignità professionale, ha sottratto aiquel tempo che appartiene all’essere umano e quella vocazione che li accompagnava nel percorso ...

IacobellisT : RT @AbcAbc49607483: ALLARME!!! 3 giovani medici dello stesso ospedale muoiono improvvisamente in soli 4 giorni!!! Poco prima avevano fatto… - CMarziane : RT @AbcAbc49607483: ALLARME!!! 3 giovani medici dello stesso ospedale muoiono improvvisamente in soli 4 giorni!!! Poco prima avevano fatto… - zazoomblog : “Medici muoiono per troppo lavoro” - #“Medici #muoiono #troppo #lavoro” - TerrinoniL : 'Medici muoiono per troppo lavoro' - PattiGiuliani : RT @MarioAlvisi: @ImolaOggi ALLARME!!! 3 giovani medici dello stesso ospedale muoiono improvvisamente in soli 4 giorni!!! Poco prima avevan… -

"Medici muoiono per troppo lavoro" Siamo esseri umani prima ancora che medici, e a un certo punto crolliamo. Serve una presa di coscienza. Non è una lotta di classe. Non è più un rischio. Questo è uno stato di emergenza e una ... 'Medici muoiono per troppo lavoro' Siamo esseri umani prima ancora che medici, e a un certo punto crolliamo. Serve una presa di coscienza. Non è una lotta di classe. Non è più un rischio. Questo è uno stato di emergenza e una ... Adnkronos “Medici muoiono per troppo lavoro” (Adnkronos) – “I medici non vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni di lavoro non sono più normali, quella che era una missione è diventata oggi quasi suicida. Cominciamo a contare i de ... Siamo esseri umani prima ancora che, e a un certo punto crolliamo. Serve una presa di coscienza. Non è una lotta di classe. Non è più un rischio. Questo è uno stato di emergenza e una ...Siamo esseri umani prima ancora che, e a un certo punto crolliamo. Serve una presa di coscienza. Non è una lotta di classe. Non è più un rischio. Questo è uno stato di emergenza e una ... "Medici muoiono per troppo lavoro" (Adnkronos) – “I medici non vogliono più lavorare in ospedale perché le condizioni di lavoro non sono più normali, quella che era una missione è diventata oggi quasi suicida. Cominciamo a contare i de ...