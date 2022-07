Mediazione familiare, in Italia ha dell’incredibile: uno slogan e via, nessuna coesione (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha veramente dell’incredibile la storia della “promozione” della Mediazione familiare in Italia: almeno quattro associazioni nazionali, un sottobosco sterminato di associazioni locali, oltre diecimila operatori formati, una federazione, una fondazione di prossima costituzione e 35 anni di impegno per concludere poco o niente. E non farebbe nessuna differenza se la parola “promozione” fosse scevra di ironia. Tanto più che il concetto stesso di promozione, vera o fasulla che sia, stride violentemente con la mancata istituzione di un ordine e di un albo dei mediatori familiari nella prima e irripetibile occasione di riforma del processo civile (cosiddetta riforma Cartabia). Rapida cronistoria. Nel 1987 nasce l’Associazione GeA – Genitori Ancora, prima associazione di categoria del nostro Paese. Poi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha veramentela storia della “promozione” dellain: almeno quattro associazioni nazionali, un sottobosco sterminato di associazioni locali, oltre diecimila operatori formati, una federazione, una fondazione di prossima costituzione e 35 anni di impegno per concludere poco o niente. E non farebbedifferenza se la parola “promozione” fosse scevra di ironia. Tanto più che il concetto stesso di promozione, vera o fasulla che sia, stride violentemente con la mancata istituzione di un ordine e di un albo dei mediatori familiari nella prima e irripetibile occasione di riforma del processo civile (cosiddetta riforma Cartabia). Rapida cronistoria. Nel 1987 nasce l’Associazione GeA – Genitori Ancora, prima associazione di categoria del nostro Paese. Poi a ...

