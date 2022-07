Mediaset, Giuseppe Brindisi non “cede” il posto a Francesco Vecchi: Rete4 anticipa la messa in onda di tutti i talk politici (Di venerdì 29 luglio 2022) Le manovre di queste ore non riguardano solo i partiti politici che si preparano al voto. Cambiamenti, anticipi e riconferme sono il focus centrale delle riunioni dei vertici delle aziende tv. In primis per la necessità di offrire una copertura informativa importante per le elezioni politiche previste il prossimo 25 settembre.Tornano in onda prima del previsto i talk Rai e quelli di La7, non fa eccezione Mediaset. Su Rete 4 programmazione senza sosta per “Zona Bianca“, il talk show guidato da Giuseppe Brindisi a luglio ha raddoppiato le puntate occupando il lunedì e il giovedì sera. Portando a casa anche la prima intervista in studio, dopo circa due anni e mezzo, di Silvio Berlusconi con poche domande e molti assist. Il giornalista avrebbe dovuto lasciare la conduzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Le manovre di queste ore non riguardano solo i partitiche si preparano al voto. Cambiamenti, anticipi e riconferme sono il focus centrale delle riunioni dei vertici delle aziende tv. In primis per la necessità di offrire una copertura informativa importante per le elezioni politiche previste il prossimo 25 settembre.Tornano inprima del previsto iRai e quelli di La7, non fa eccezione. Su Rete 4 programmazione senza sosta per “Zona Bianca“, ilshow guidato daa luglio ha raddoppiato le puntate occupando il lunedì e il giovedì sera. Portando a casa anche la prima intervista in studio, dopo circa due anni e mezzo, di Silvio Berlusconi con poche domande e molti assist. Il giornalista avrebbe dovuto lasciare la conduzione ...

