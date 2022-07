Maxischermo cade sui ballerini durante concerto | due feriti - VIDEO

(Di venerdì 29 luglio 2022) Le autorità di Hong Kong indagano sulle cause di un grave incidente avvenuto giovedì seraildei Mirror , una popolare boy band. Lo riferisce il New York Times. Un grande e pesante...

Le autorità di Hong Kong indagano sulle cause di un grave incidente avvenuto giovedì sera durante il concerto dei Mirror , una popolare boy band. Lo riferisce il New York Times. Un grande e pesante schermo è caduto sui ballerini durante il concerto.