Maturità, gli studenti bergamaschi bravi ma non bravissimi: penultimi per i 100 (Di venerdì 29 luglio 2022) I risultati Solo il 6,4% dei 9mila bergamaschi ha ottenuto il massimo dei voti, l’1,6% con lode. La fascia più rappresentata ha preso tra il 71 e l’80. Il provveditore Vincenzo Cubelli: «Coerenza delle valutazioni». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 luglio 2022) I risultati Solo il 6,4% dei 9milaha ottenuto il massimo dei voti, l’1,6% con lode. La fascia più rappresentata ha preso tra il 71 e l’80. Il provveditore Vincenzo Cubelli: «Coerenza delle valutazioni».

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Maturità, gli studenti bergamaschi bravi ma non bravissimi: penultimi per i 100 - montecchianiru1 : @LeoBarkley2 l'anno scorso all'evento UNICEF non ha cantato,l'ospite era madame. Quest'anno è il suo momento e sarà… - Valerialamastra : @chantal19768677 @Alex_aang00 Quello maturo/a sei tu che spari fango ca..ate e cattiverie senza limiti . Io ti invi… - webecodibergamo : Maturità, gli studenti bergamaschi bravi ma non bravissimi: penultimi per i 100 - Chizu641 : @dagone66 @MassimGiannini Sí, gli strumenti ci sono ma non tutti sono in grado di usarli, manca la maturità per ana… -