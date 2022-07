Matthew McConaughey star del film Dallas Sting, ispirato a una storia vera (Di venerdì 29 luglio 2022) L'attore premio Oscar Matthew McConaughey sarà il protagonista di Dallas Sting, un film ispirato a una storia vera. Matthew McConaughey sarà il protagonista del film Dallas Sting, un progetto ispirato a una storia vera che è stato sviluppato da Skydance e Berlanti Schechter Productions. Il lungometraggio dovrebbe essere distribuito da Apple che ha un accordo con Skydance. Le riprese del film Dallas Sting, diretto da Kari Skogland, inizieranno in autunno e la sceneggiatura è firmata da Liz Flahive e Carly Mensch. Matthew McConaughey avrà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) L'attore premio Oscarsarà il protagonista di, una unasarà il protagonista del, un progettoa unache è stato sviluppato da Skydance e Berlanti Schechter Productions. Il lungometraggio dovrebbe essere distribuito da Apple che ha un accordo con Skydance. Le riprese del, diretto da Kari Skogland, inizieranno in autunno e la sceneggiatura è firmata da Liz Flahive e Carly Mensch.avrà ...

