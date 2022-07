(Di venerdì 29 luglio 2022), subito dopo il suo licenziamento in quel di Stamford, si è completamente rigenerato ripartendo dalle indies e collezionando titol in giro per gli States. Ha trovato sulla sua strada pero’ un ostacolo, ovvero un infortunio al bicipite che lo sta tenendo lontano dal quadrato ed in una ultima intervista ha parlato della sua condizione fisica. Solo al 100% “Tornero’ solo quando saro’ al 100%. Sarei tornato negli ultimi periodi solo se ci fosse stato un problema nell’ultimo match di Ric Flair e se mi avessero contattato avrei sicuramente rimesso baby oil e stivali da combattimento.sulla via del completo recupero, ma non voglio ancora rischiare”.

Zona_Wrestling : Matt Cardona: 'Sono quasi pronto al rientro sul ring' - theshieldofspo1 : Matt Cardona è vicino al rientro sul ring - TSOWrestling : Gli aggiornamenti sull'infortunio dell'ex campione #NWA . #TSOW // #TSOS - HeadBanger2525 : Matt Cardona #mattcardona #customtoys - HeadBanger2525 : Matt Cardona #mattcardona #customtoys -

World Wrestling

Matt Cardona in una recente intervista ha dichiarato di essere quasi pronto al rientro sul ring dopo il suo infortunio al bicipite.Matt Cardona suffered a torn bicep at GCW Downward Spiral in May. During his appearance on Wrestling Shoot Interviews, the former NWA World Heavyweight Champion provided an update on how his recovery ...