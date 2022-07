Mathias Olivera esce allo scoperto sulle condizioni dopo l’infortunio | la rivelazione in conferenza

infoitsport : Mathias Olivera sulla scelta del 17: “Posso assicurarvi una cosa” - dom_dausilio : Mathias #Olivera in conferenza è sembrato avere le idee chiare. Metterà a disposizione del #Napoli la sua 'garra charrua' - zazoomblog : Napoli – La conferenza di presentazione di Mathias Olivera - #Napoli #conferenza #presentazione - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Mathias #Olivera: '#Napoli, onorerò la 17 di #Hamsik! #Kvaratskhelia jugadorazo, mi ispiro a #Caceres. Indossare l'azzurro… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Mathias #Olivera: '#Napoli, onorerò la 17 di #Hamsik! #Kvaratskhelia jugadorazo, mi ispiro a #Caceres. Indossare l'azzurro… -

si è presentato alla stampa nella conferenza che il Napoli ha organizzato nel teatro di Castel di Sangro. RACCOMANDAZIONI Volto da 'indio' e tatuaggi in bella mostra,ha ...Giornata di presentazione in casa Napoli , al Teatro Tosti di Castel di Sangro ( sede della seconda parte di ritiro estivo degli azzurri ), per, terzino sinistro uruguaiano giunto dal Getafe alla corte di Luciano Spalletti ..."Sono contento di essere qui, il Napoli è un club con fama internazionale e sto cercando di imparare tutto quello che serve per essere pronto per l'inizio della serie A e della Champions". (ANSA) ...La prima volta alla stampa di Mathias Olivera, l’uruguaiano ex Getafe che ora vuole prendersi anche Napoli. “Mi hanno accolto tutti molto bene, Spalletti mi ha dato subito fiducia, ho avuto l’opportun ...