Masters 1000 Cincinnati, la entry list: ci sono Djokovic, Nadal e Zverev. Italia con Berrettini e Sinner (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena dal 15 al 21 agosto sul cemento dell'Ohio. Spicca la presenza di Novak Djokovic, ma il serbo non ha ancora ricevuto il via libera per entrare negli USA poiché non è vaccinato. Vedremo se l'ex numero 1 al mondo riuscirà a ricevere il permesso, soprattutto in vista degli US Open di fine mese. Risponde all'appello anche Rafael Nadal, lo spagnolo dovrebbe rientrare dopo aver rinunciato alla semifinale di Wimbledon a causa di un infortunio. Figura anche in maniera inattesa il nome di Alexander Zverev: il tedesco sta recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato al Roland Garros, riuscirà effettivamente a essere della partita? L'Italia si affiderà a Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

