(Di venerdì 29 luglio 2022) I guasti del maggioritario e, in particolare, del Rosatellum nel quale i cosiddetti 'cespugli' reclamano garanzie e saggi sicuri per non disturbare troppo nei collegi dove si eleggeil primo ...

Stefano___1970 : Mastella accusa il Pd: 'Mi avversa, pronto ad andare da solo' ?@AndreaScanzi? un altro pagliaccio allo sbaraglio! - Stefano___1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - FoniAlessio : @luigidimaio ha iniziato questa legislatura come il rivoluzionario, che voleva addirittura mettere in stato di accu… -

Globalist.it

"Al centro si vince", ha ribaditoai giornalisti commentando la elezione del suo candidato Nino Lombardi a presidente della Provincia di Benevento con il 73 per cento dei voti. "Se qualcuno, ...L'che Grillo rivolge a Di Maio contiene una violenza, che è tipica del populismo. La ... Oggi Di Maio assomiglia più ache a Di Battista. Ha capito che per fare politica non basta ... Mastella accusa il Pd: “Mi avversa, pronto ad andare da solo” È pronto a correre da solo il leader di «Noi di Centro» Clemente Mastella che si definisce «l'ultimo vero democristiano in campo oggi in Italia».Alchimie elettorali al Senato, ecco le strategie di Letta che si affida anche agli slogan: lista Draghi contro lista Putin. Baraonda al centro: Cangini va con Calenda che lancia accuse al Pd ...