Massimo Bochicchio | svelato il mistero del dna | l' uomo morto sulla Salaria è il broker indagato

lifestyleblogit : Massimo Bochicchio, test Dna: è suo il corpo carbonizzato - - tempoweb : #Bochicchio, svelato il mistero del broker morto a #Roma #29luglio #iltempoquotidiano - mariali94316534 : RT @romatoday: Morte Massimo Bochicchio, il test Dna fuga ogni dubbio: è suo il corpo carbonizzato - telodogratis : Massimo Bochicchio, test Dna: è suo il corpo carbonizzato - vivereitalia : Massimo Bochicchio, test Dna: è suo il corpo carbonizzato -

È stato finalmente svelato il mistero sul d na . L'uomo che lo scorso 19 giugno è morto schiantandosi con la sua moto contro il muro dell'aeroporto dell'Urbe, a Roma, era il broker. Dopo il terribile incidente stradale , molti erano i dubbi sull'identità della vittima, ma adesso è finito l'iter avviato alcune settimane fa sui resti carbonizzati dell'uomo che ...E' diil corpo trovato carbonizzato, dopo l'incidente in moto, avvenuto lo scorso 19 giugno su via Salaria a Roma. La conferma arriva dagli esami del Dna , disposti dalla Procura di Roma ...È stato finalmente svelato il mistero sul dna. L'uomo che lo scorso 19 giugno è morto schiantandosi con la sua moto contro il muro dell'aeroporto dell'Urbe, a Roma, ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...