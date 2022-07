"Massacro mai visto, ascoltate Mieli": il video con cui la Meloni azzera il Pd (Di venerdì 29 luglio 2022) Onda nera. Allarme fascismo. Democrazia in pericolo. Le farneticazioni della sinistra e dei loro quotidiani di riferimento crescono di giorno in giorno, si pensi alle articolesse su Repubblica e Domani. Già, nel mirino c'è Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia che potrebbero essere partito di maggioranza relativa al voto del 25 settembre: pronti a tutto, quelli di sinistra, per denigrarla, per fermarla. Ma c'è anche chi, pur condividendo poco e nulla del pensiero Meloniano, si distingue dal folle coro che grida al rischio-fascismo. Si tratta di Paolo Mieli, il quale ospite ad Agorà Estate su Rai 3 spazza via le fantasiose ricostruzioni della sinistra. "Voi davvero pensate che ci sia qualcuno in Italia che ritiene che se vince Meloni, Salvini e Berlusconi torna il fascismo o qualcosa che gli assomiglia? È ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Onda nera. Allarme fascismo. Democrazia in pericolo. Le farneticazioni della sinistra e dei loro quotidiani di riferimento crescono di giorno in giorno, si pensi alle articolesse su Repubblica e Domani. Già, nel mirino c'è Giorgia, la leader dei Fratelli d'Italia che potrebbero essere partito di maggioranza relativa al voto del 25 settembre: pronti a tutto, quelli di sinistra, per denigrarla, per fermarla. Ma c'è anche chi, pur condividendo poco e nulla del pensieroano, si distingue dal folle coro che grida al rischio-fascismo. Si tratta di Paolo, il quale ospite ad Agorà Estate su Rai 3 spazza via le fantasiose ricostruzioni della sinistra. "Voi davvero pensate che ci sia qualcuno in Italia che ritiene che se vince, Salvini e Berlusconi torna il fascismo o qualcosa che gli assomiglia? È ...

