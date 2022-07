Martin Scorsese regista del film con Leonardo DiCaprio tratto dal libro The Wager (Di venerdì 29 luglio 2022) Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del prossimo film diretto da Martin Scorsese, progetto tratto dal libro The Wager. Martin Scorsese dirigerà nuovamente Leonardo DiCaprio in occasione del film tratto dal libro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, scritto da David Grann. Il progetto sarà uno dei prossimi titoli prodotti da Apple in collaborazione con Imperative Entertainment, Sikelia Productions and Appian Way. Nel film Leonardo DiCaprio avrà la parte di uno dei protagonisti e la storia sarà ambientata nel 1740 quando una barca con a bordo 30 uomini ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022)sarà il protagonista del prossimodiretto da, progettodalThedirigerà nuovamentein occasione deldalThe: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, scritto da David Grann. Il progetto sarà uno dei prossimi titoli prodotti da Apple in collaborazione con Imperative Entertainment, Sikelia Productions and Appian Way. Nelavrà la parte di uno dei protagonisti e la storia sarà ambientata nel 1740 quando una barca con a bordo 30 uomini ...

