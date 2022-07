Marta di Betania | ecco tutto ciò che non sai

Leggi su zon

(Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, 29 luglio, si festeggiadi. Scopriamo, insieme,ciò che c’è da sapere su questa santa. La storiaera la sorella di Maria e di Lazzaro. Viveva a, un villaggio a circa tre chilometri da Gerusalemme. Presso la loro abitazione, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea.di: come ci viene presentata nel Vangelo? Nel Vangelo viene raffigurata come una perfetta donna di casa, ospitale ed indaffarata nelle faccende domestiche, mentre la sorella Maria preferisce, in totale tranquillità, pendere dalle labbra del Maestro. Il dialogo con Gesù Iconico, nella storia religiosa, è il rimprovero chemuove a Maria: “Signore, non t’importa che mia sorella mi abbia lasciata sola ...