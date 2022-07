Marilyn Monroe, 60 anni fa la misteriosa morte: quando Anna Magnani le fece da interprete (video e fotogallery) (Di venerdì 29 luglio 2022) Tra le più celebri attrici della storia del cinema, il 5 agosto di 60 anni fa moriva un mito: Marilyn Monroe (al secolo Norma Jeane mortenson). Dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia in case-famiglia, cominciò a lavorare come modella, prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946; dopo alcune parti minori, film come Giungla d’asfalto e Eva contro Eva, entrambi del 1950, furono i suoi primi successi di pubblico. Negli anni successivi, le sue interpretazioni in Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde vennero apprezzate dalla critica e le valsero un Henrietta Award ai Golden Globe 1954. La definitiva consacrazione internazionale avvenne poi con le pellicole Come sposare un milionario, quando la moglie è in vacanza, Fermata d’autobus e A qualcuno piace ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Tra le più celebri attrici della storia del cinema, il 5 agosto di 60fa moriva un mito:(al secolo Norma Jeanenson). Dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia in case-famiglia, cominciò a lavorare come modella, prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946; dopo alcune parti minori, film come Giungla d’asfalto e Eva contro Eva, entrambi del 1950, furono i suoi primi successi di pubblico. Neglisuccessivi, le sue interpretazioni in Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde vennero apprezzate dalla critica e le valsero un Henrietta Award ai Golden Globe 1954. La definitiva consacrazione internazionale avvenne poi con le pellicole Come sposare un milionario,la moglie è in vacanza, Fermata d’autobus e A qualcuno piace ...

