Mare, stop alla balneazione sulla Riviera romagnola (Di venerdì 29 luglio 2022) Mare vietato, e stop alla balneazione, in una trentina di punti della Riviera romagnola, da Goro a Cattolica. Troppa elevata la concentrazione del batterio escherichia coli. I tecnici dell’agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia Romagna hanno individuato valori anomali delle acque del Mare. Ovvero il superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli in 28 siti sui 98 esaminati. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge. Ma non piove in maniera consistente da mesi. E per questo, al momento, il fenomeno è senza spiegazione. Foto Ansa/Marco PaganelliDove è vietato fare il bagno I tratti in cui è vietata la balneazione riguardano Goro e diversi punti del ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 luglio 2022)vietato, e, in una trentina di punti della, da Goro a Cattolica. Troppa elevata la concentrazione del batterio escherichia coli. I tecnici dell’agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia Romagna hanno individuato valori anomali delle acque del. Ovvero il superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli in 28 siti sui 98 esaminati. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge. Ma non piove in maniera consistente da mesi. E per questo, al momento, il fenomeno è senza spiegazione. Foto Ansa/Marco PaganelliDove è vietato fare il bagno I tratti in cui è vietata lariguardano Goro e diversi punti del ...

