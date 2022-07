Marcia | Palmisano e il problema alla gamba | Agli Europei ci provo' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

PugliaReporter : Il pugliese Stano è campione del mondo nella 35 km di marcia 'dedico vittoria a Palmisano' - VIDEO: - sportli26181512 : Atletica, Mondiali Eugene: Stano le dedica l'oro nella marcia, Palmisano si commuove VIDEO: Momento emozionante in… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

AntonellaBologna, 29 luglio 2022 - Continua il tormento per Antonella, campionessa olimpica dellaa Tokyo 2020 . La marciatrice, grande amica di Massimo Stano , fresco campione del mondo, ha dovuto saltare la rassegna iridata di Eugene per un problema ...Antonella, medaglia d'oro a Tokyo nella 20 km di, in un'intervista a Oasport ha raccontato l'infortunio che non le ha permesso di partecipare ai Mondiali di Atletica in Oregon. "A livello ... Marcia, Palmisano e il problema alla gamba: “Agli Europei ci provo" La campionessa olimpica alle prese con una figrosi a due settimane dagli Europei: a rischio la partecipazione Bologna, 29 luglio 2022 - Continua il tormento per Antonella Palmisano, campionessa olimpi ...Niente da fare per Antonella Palmisano: la 30enne di Mottola, che a Tokyo vinse l’oro nella marcia 20 km, non parteciperà agli Europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto. "Siamo ve ...